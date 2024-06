Albania odpadła z Euro 2024! Hiszpania awansowała z kompletem zwycięstw w grupie B. Zapis relacji na żywo

Albania - Hiszpania 0:1 (0:1)

Bramki: Torres (13')

Kartki: Bajrami, Berisha - Vivian

Albania: Strakosha - Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani (81', Muci), Laci (70', Berisha), Bajrami (70', Hoxha) - Manaj (59', Broja)

Hiszpania: Raya - Navas, Vivian, Laporte (46', Le Normand), Grimaldo - Zubimendi, Merino - Torres (72', Yamal), Olmo (84', Baena), Oyarzabal (62', Lopez) - Joselu (72', Morata)

Albania i Hiszpania przystępują do ostatniego grupowego meczu w zupełnie innych nastrojach. Hiszpanie po pewnych zwycięstwach z Chorwacją (3:0) i Włochami (1:0) są już pewni awansu do 1/8 finału z pierwszego miejsca, a w trzeciej kolejce fazy grupowej mogą nawet dać szansę rezerwowym. Z kolei Albańczycy dali z siebie naprawdę dużo we wcześniejszych dwóch meczach, ale wystarczyło to do zdobycia zaledwie 1 punktu. W meczu otwarcia przegrali z Włochami 2:1, a później po szalonym spotkaniu zremisowali z Chorwacją 2:2. Dzięki temu przed ostatnią kolejką są na 3. miejscu w grupie B i wciąż walczą o awans do fazy pucharowej Euro 2024, ale do tego potrzebują punktów z Hiszpanią, o co nie będzie łatwo. Początek tego decydującego meczu o godzinie 21:00!