Anglia - Słowenia RELACJA NA ŻYWO: Szalona walka o awans z grupy! Słowenia walczy z Anglikami na żywo WYNIK

Anglia - Słowenia 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki: Trippier

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Słowenia: Oblak - Karnicnik, Druksic, Bijol, Janża - Stojanović, Cerin, Elsnik, Mlakar - Sporar, Sesko

Przed rozpoczęciem zmagań na Euro 2024, reprezentacja Anglii była wskazywana w roli faworyta do wygrania grupy C i wielu kibiców angielskiej piłki mogło spodziewać się, że podopieczni Garetha Southgate'a z łatwością zagwarantują sobie awans. Rzeczywistość okazała się jednak nieco bardziej brutalna, bowiem Anglicy w dwóch meczach strzelili tylko dwie bramki - w wygranym 1:0 meczu z Serbią, a później w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Danią. Gra "Synów Albionu" delikatnie rzecz ujmując nie porywa i w starciu Anglia - Słowenia piłkarze Matjaza Keka mogą dać się we znaki rywalom. Słowenia pokazała, że jest niezwykle zdyscyplinowana i waleczna, wyrywając remis w meczu z Danią, a później prowadząc z Serbią do ostatniej akcji meczu, kiedy to sensacyjnie Serbowie zdołali zremisować. Sytuacja w grupie C jest więc taka, że wszystkie ekipy mogą jeszcze awansować bezpośrednio do fazy pucharowej, co zwiastuje wielkie emocje. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Anglia - Słowenia. Początek o godzinie 21:00.