Austria ogłosiła szeroką kadrę na EURO 2024! Brakuje dwóch liderów, to szansa dla Polski?

Wyjątkowy program z Janem Tomaszewskim! Zadzwoń do legendy. OGLĄDAJ NA ŻYWO

ME 2024

Selekcjoner Ralf Rangnick ujawnił skład reprezentacji Austrii na finały w Niemczech. Na liście widnieje 29 zawodników. Jednak w tej grupie zabrakło dwóch gwiazd. Na EURO nie zagrają David Alaba z Realu Madryt i Xaver Schlager z RB Lipsk. Powodem ich nieobecności są urazy, które eliminują ten duet z turnieju. Szkoleniowiec na mistrzostwa zabierze 26 piłkarzy. To oznacza, że z podanej grupy odpadnie jeszcze trzech graczy. Niemiec ostateczną kadrę poda do 7 czerwca. Podczas przygotowań do turnieju Austria rozegra dwa mecze towarzyskie. Najpierw zmierzy się z Serbią (4.06, Wiedeń), a następnie ze Szwajcarią (8.06, St. Gallen). Zmagania w grupie D Austria rozpocznie od meczu z Francją (16.06, Duesseldorf). Kolejnym rywalem będzie Polska (19.06, Berlin), a na koniec rywalizacji zagra z Holandią (25.06, Berlin).

Jakub Moder nie tylko szybko biega, ale i szybko jeździ. To musiało się tak skończyć, o co chodzi?

Szeroka kadra Austrii na EURO:

Bramkarze:

Niklas Hedl (Rapid), Tobias Lawal (LASK Linz), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Patrick Pentz (Broendby)

Obrońcy:

Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Stefan Lainer i Maximilian Woeber (obaj Borussia M.), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid), Gernot Trauner (Feyenoord)

Byli piłkarze wspierają Ryszarda Stańka. Legenda ekstraklasy Tomasz Wieszczycki o sytuacji byłego kadrowicza

Pomocnicy:

Thierno Ballo (Wolfsberger), Christoph Baumgartner i Nicolas Seiwald (obaj Lipsk), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Gruell i Matthias Seidl (obaj Rapid), Florian Kainz (Koeln), Konrad Laimer (Bayern), Alexander Prass (Sturm), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Napastnicy:

Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion)

Tego Marek Papszun nie znosi najbardziej. Na to muszą nastawić się piłkarze Rakowa, nie będzie lekko!

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej