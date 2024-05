Tego Marek Papszun nie znosi najbardziej. Na to muszą nastawić się piłkarze Rakowa, nie będzie lekko!

Zbudował potęgę Rakowa

To Papszun zbudował potęgę Rakowa. Przebył z „Medalikami” drogę z II ligi do ekstraklasy. Wprowadził do europejskich pucharów i uczynił ligowego potentata. Były dwa triumfy w Pucharze Polski, dwa Superpuchary, dwa wicemistrzostwa, a w ubiegłym roku największy sukces w historii częstochowian czyli wywalczenie tytułu. Po tym osiągnięciu zdecydował się na odejście. Chciał sobie zrobić przerwę. Wprawdzie jego następca Dawid Szwarga wprowadził Raków do fazy grupowej Ligi Europy, ale w ekstraklasie wyszła klapa. Nie udało się obronić mistrzostwa i przebić się do pucharów.

Dwuletnia umowa z opcją

Według komunikatu klubu Papszun rozpocznie pracę w Rakowie od nowego sezonu. Zwiąże się dwuletnim kontraktem, w którym pojawi się zapis o możliwości odejścia w określonych sytuacjach. 27 maja odbędzie się w Częstochowie oficjalna prezentacja z udziałem szkoleniowca. Obecni na niej będą także właściciel Michał Świerczewski oraz członkowie zarządu.

Nie przestrzegasz zasad to...

Czy pod jego ręką klub z Częstochowy odzyska blask i znów będzie rządził w ekstraklasie? - Marek to tytan pracy, człowiek konsekwentny, mający zasady, którymi się kieruje i których przestrzega - tłumaczył nam przed laty Adam Kossowski, który grał pod okiem szkoleniowca w warszawskich klubach z niższych lig. - Osoby, które psuły atmosferę, nie stosowały się do zasad, po prostu nie miały czego u niego szukać - dodawał.

Solidne wykonywanie obowiązków

Papszun znany jest z twardej ręki, ale miało to przełożenie na wyniki powadzonych przez niego zespołów. - Na pierwszym miejscu Marek stawia solidne wykonywanie obowiązków - opowiadał nam przed laty Bernard Kapuściński. - Tego wymaga nie tylko od sztabu i zawodników, ale i od siebie. On ma plan jak pracować z zawodnikami, ma plan na mecz, na każdą jego fazę. Nie znosi „dziadostwa” i leserów. Tacy będą mieli z nim ciężko - przekonywał w rozmowie z naszym portalem.

