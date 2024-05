Jesus Imaz będzie czujny na Warcie. Hiszpan i Jagiellonia przed najważniejszym meczem w historii klubu, zrobią to?

Będzie walczył z całych sił

Od lat jest podporą Jagiellonii, ale w tym sezonie zachwyca na każdym kroku. W Gliwicach utrzymał drużynę przy życiu w walce o tytuł, bo rzutem na taśmę zapewnił punkt, który może okazać się bezcenny w końcowym rozrachunku. To była jego bramka numer 11 w tym sezonie i numer 80 w polskiej lidze. Po tym trafieniu dał upust emocjom, który w nim siedziały. Pokazał jak jest zdeterminowany, aby klub z Podlasia sięgnął po tytuł. - To był bardzo ważny mecz, gol i punkt - tłumaczył po zawodach Jesus Imaz, cytowany przez oficjalny portal białostockiego zespołu. - Zasługujemy na to mistrzostwo. Sezon należy do nas. Zrobiliśmy w nim olbrzymi krok do przodu. Będę walczył z całych sił. Dam z siebie wszystko za ten tytuł - podkreślał.

Zrobi wszystko, aby wygrać

Teraz przed Jagiellonią starcie z Wartą. To najważniejszy mecz w dziejach klubu, bo może dać wymarzone mistrzostwo. Ale łatwo nie będzie, bo rywal z Wielopolski nie jest wciąż pewny utrzymania i ma nóż na gardle. Wydaje się, że gospodarze są w komfortowej sytuacji. W każdym razie mają lepszy bilans bezpośrednich meczów od Śląska. - Wszystko leży w naszych rękach - zaznaczył Jesus Imaz, cytowany przez klubowe media. - Gramy przed naszą publicznością. Musimy wygrać z Wartą. Jesteśmy na to gotowi. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało - przekonywał gwiazdor lidera ekstraklasy.

To najlepszy piłkarz w ekstraklasie

Hiszpan został nominowany do nagrody „napastnik sezonu”. Padają także głosy, że to właśnie on powinien zostać wyróżniony tytułem dla najlepszego piłkarza rozgrywek. - Moim zdaniem Jesus Imaz to najlepszy piłkarz w ekstraklasie - powiedział Kamil Kosowski w programie „Liga+ Extra” w Canal+ Sport. - Zdobycie mistrzostwa i statuetki dla najlepszego piłkarza byłoby pięknym ukoronowaniem jego kariery w polskiej lidze. Jest fenomenalny. Jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że przeszedł ciężkie kontuzje. To duża rzecz, aby po tym wrócić na ten poziom, mieć taki wpływ na zespół i cieszyć oko kibiców - wyliczał były pomocnik reprezentacji Polski.

Tak grali ze sobą:

Mecze: 7

Wygrane Jagiellonii: 3

Remisy: 2

Zwycięstwa Warty: 2

Bramki: 11-11

Pierwszy mecz: Jagiellonia - Warta 4:3 (5.12.2020)

Jagiellonia - Warta

sobota, godz. 17.30, Canal+ Sport4

34. kolejka, PKO BP Ekstraklasa

