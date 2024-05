Byli piłkarze wspierają Ryszarda Stańka. Legenda ekstraklasy Tomasz Wieszczycki o sytuacji byłego kadrowicza

Nie widzi w lewym oku

W ubiegłym roku Ryszard Staniek miał udar mózgu. Żona byłego piłkarza założyła zrzutkę i opisywała jego problemy zdrowotne. "Stracił całkowicie wzrok w lewym oku, a w prawym choroba ciągle postępuje i widzi coraz gorzej. Potrzebne są środki na remont domu celem przystosowania go dla osoby niepełnosprawnej" - napisała Julita Staniek.

Wielki dramat byłego piłkarza reprezentacji, zdobywał medal dla Polski. Dzisiaj walczy z chorobą i prosi o pomoc

Teraz brakuje mu zdrowia

Były kadrowicz, a obecnie ekspert Canal+ Sport Tomasz Wieszczycki występował ze Stańkiem w kadrze olimpijskiej i Legii. - Rysiek był świetnym piłkarzem - powiedział Tomasz Wieszczycki w programie "Ekstraklasa po godzinach" w Canal+ Sport. - Miałem przyjemność gry z nim w reprezentacji Polski i w Legii, kiedy graliśmy w Lidze Mistrzów. Był świetnym kolegą na boisku. Gdy występowaliśmy w Legii, to dzieliliśmy razem pokój. Przytrafiła się przykra sytuacja, że brakuje zdrowia. Potrzeba troszkę funduszy na rehabilitację - zaznaczył.

Ryszard Staniek przeżywa dramat. Życie nie oszczędza dawnej gwiazdy naszego futbolu, każdy może pomóc!

Wszyscy starają się pomagać

W pomoc dla byłego kadrowicza zaangażowali się byli koledzy z kadry olimpijskiej. - Brawa dla Jurka Brzęczka i Marka Koźmińskiego, bo od nich się o tej sytuacji dowiedziałem - zdradził Wieszczycki w Canal+ Sport. - Mamy grupę na whats app, gdzie na bieżąco wiemy, co się dzieje. jest także w trakcie badań w szpitalu w Krakowie. Po nich będzie trochę więcej wiadomo. Brakuje tego zdrowia i wszyscy staramy się wspierać Rysia. Prosimy też wszystkich kibiców i ludzi dobrej woli, którzy chcieliby dołączyć do tej zrzutki. Tak jak i my. Serdecznie do tego zachęcam - zaapelował Wieszczycki w Canal+ Sport.

TUTAJ LINK DO ZRZUTKI:

Pomoc dla Ryśka Stańka - Rehabilitacja i leczenie. Przystosowanie domu oraz zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej.

