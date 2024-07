Aż nas skręca z zazdrości widząc, jak Piotr Zieliński spędza wakacje! Tak bawi się po Euro. Widoki, które aż chwytają za serce

Do rozpoczęcia nowego sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, a najlepsze drużyny starego kontynentu wciąż rywalizują w mistrzostwach Europy. W tym gronie nie ma już niestety Polaków, którzy po powrocie do kraju po fazie grupowej i podziękowaniu kibicom, rozjechali się na wakacje, co w wielu przypadkach wywołało lawinę wyzwisk i okropnych wiadomości - jak miało to miejsce chociażby u Kamila Grosickiego. Teraz zdjęciami z urlopu postanowiła pochwalić się żona Piotra Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji Polski i najpewniej nowy zawodnik Interu postanowił zostać we Włoszech, ale przenieść się na Sardynię, jak wynika z lokalizacji ustawionej przez Laurę Zielińską w jej poście.

La Maddalena, położona na Sardynii może oślepić wielu internautów pięknymi widokami oraz lazurową wodą, do której aż chce się wskoczyć. Piotr Zieliński wraz z rodziną i przyjaciółmi część wakacji spędził na pokładzie jachtu, z którego rozpościera się jeszcze piękniejszy widok, a woda aż prosi, aby do niej wskoczyć.

W czasie, kiedy chociażby Marcin Bułka postanowił wybrać się na wakacje na Zanzibar, Piotr Zieliński zdecydował się odkrywać piękno południowych Włoch, będąc wciąż blisko swojego domu, jednocześnie ciesząc się widokami, o których marzy wielu internautów, którzy wciąż czekają na swój urlop i zaplanowane wakacje.

i Autor: Instagram/ lauraslowiak screen Piotr Zieliński na wakacjach po Euro 2024

i Autor: Instagram/ lauraslowiak screen Piotr Zieliński na wakacjach po Euro 2024

Jak można się domyślać, Piotr Zieliński po oficjalnym pożegnaniu się z Napoli, dopiero po powrocie z wczasów zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem Interu. Wszystko w tej sprawie wydaje się już dopięte na ostatni guzik i brakuje jedynie oficjalnego ogłoszenia transferu przez klub z Mediolanu.