U Kamila Grosickiego rozpętało się piekło po Euro 2024! Tak jeszcze go nikt nie zwyzywał, otrzymał przerażające wiadomości

We wtorek był bohaterem. W środę szaleje wokół niego burza, UEFA rozważa karę. „Nie do przyjęcia”

Pomimo tego, że piłkarze Michała Probierza trafili do grupy Euro 2024 z Holandią, Austrią oraz Francją, wielu kibiców reprezentacji Polski miało nadzieję, że biało-czerwoni sprawią niespodziankę i uda im się awansować do fazy pucharowej tym bardziej, że w spotkaniu z kadrą "Oranje" zaprezentowali się oni naprawdę dobrze. Po odpadnięciu z mistrzostw Europy, sytuacja Polaków nadal wzbudza ogromne emocje i masę komentarzy, jak chociażby dosadne podsumowanie Mateusza Borka. O tym, jak wielu kibiców jest rozczarowanych wynikiem najlepiej świadczy to, jakie piekło rozegrało się pod postem Kamila Grosickiego z wakacji. Wystarczyło jedno zdjęcie reprezentanta Polski, który żegna się z kadrą, aby otrzymał on paskudne wiadomości.

Gwiazdor Pogoni Szczecin opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, jak siedzi nad basenem i praży się w pięknym słońcu. Ten widok sprawił jednak, że internauci wybuchli. - Szybki wpie***l i cyk urlopik - szydził jeden z mężczyzn w sekcji komentarzy. - Ale wy wszyscy jesteście kon****mi. Byliście najgorszą drużyną na całym turnieju gdybyś miał ćwierć mózgu Grosicki to byś darował sobie te fotki cymbale - nie utrzymał nerwów na wodzy kolejny z internautów. - Wakacje po czym??? Ten człowiek nie nadaje się do kadry , jakaś pomyłka. I jeszcze takie zdjęcia - czytamy dalej.

Pomimo tego, że już treść tych wiadomości może zaskakiwać, to jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Większość z komentarzy, jakie pojawiły się pod zdjęciem Kamila Grosickiego nie nadaje się do zacytowania, a gwiazdor Pogoni Szczecin został nawet niewybrednie nazwany żeńskim narządem rozrodczym. Kilku internautów stanęło również w obronie Grosickiego uważając, że ten jako jeden z nielicznych zasługuje na szacunek ze względu na całą jego karierę reprezentacyjną.