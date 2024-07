Te słowa Mateusza Borka o polskich piłkarzach nie przejdą bez echa! Dosadnie podsumował grę Polaków po odpadnięciu z Euro 2024

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

Pomimo tego, że piłkarzy reprezentacji Polski po raz ostatni oglądaliśmy w meczu z Francją, to dyspozycja biało-czerwonych oraz wynik podopiecznych Michała Probierza w grupie Euro 2024 wciąż wzbudzają olbrzymie emocje oraz kolejne komentarze dziennikarzy i ekspertów, a kilka słów od siebie dodał również Zbigniew Boniek, który mocno uderzył w piłkarzy. Przed rozpoczęciem rywalizacji w ćwierćfinałach mistrzostw Europy, Mateusz Borek oraz Dariusz Szpakowski na łamach "Kanału Sportowego" podzielili się swoimi przemyśleniami o fazie 1/8 finału oraz oczywiście po raz kolejny poruszyli kwestię polskich piłkarzy. Na szczególną uwagę zasługują słowa Mateusza Borka.

O ile komentator "TVP Sport" od razu zaznaczył, że w grze piłkarzy Michała Probierza znalazło się kilka elementów, które mu się podobają i nie można skupiać się tylko na negatywach, to przed eliminacjami do kolejnego mundialu oraz Ligą Narodów postanowił zwrócić uwagę na fakt, że reprezentacja Polski gra określonymi fazami.

- Cały czas mnie dziwi, dlaczego my nie potrafimy np. zachować innej intensywności meczu?! Że my jesteśmy tacy powiedziałbym fazowi… Falujemy, gramy 20 minut super, później się wielu zawodników chowa, jakby ich nie było. Tracimy czas, później znowu wchodzimy na poziom należyty dla reprezentacji Polski i znowu nas nie ma. No to są elementy, nad którymi musimy pracować - wyznał podczas transmisji Borek opisując schemat gry reprezentacji Polski, który powinien ulec zmianie.

Już na początku września reprezentacja Polski zmierzy się w rozgrywkach Ligi Narodów w grupie ze Szkocją, Chorwacją oraz Portugalią. Pierwsze spotkanie, ze Szkotami zostanie rozegrane na wyjeździe 5 września. Do tego czasu Michał Probierz ma chwilę, aby zastanowić się nad przyszłością biało-czerwonych.