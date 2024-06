Rajskie wakacje reprezentanta Polski po odpadnięciu z Euro 2024! Postawił na mocną egzotykę, tak spędza urlop Marcin Bułka

Po bardzo dobrym występie reprezentacji Polski w pierwszym meczu grupowym na Euro 2024 Holandią, który niestety zakończył się porażką biało-czerwonych, wielu kibiców miało nadzieję, że piłkarzom Michała Probierza uda się jednak wywalczyć awans do fazy pucharowej. Tak się jednak nie stało, ale na otarcie łez zremisowali oni 1:1 z Francją, po czym wrócili do Polski całą grupą, aby m.in. podziękować kibicom z ich doping podczas trzech meczów. Dopiero teraz mogli oni udać się na wakacje i naładować baterie przed kolejnym sezonem i po zdjęciach, jakie opublikowali Robert Lewandowski i Sebastian Szymański, teraz swoim urlopem postanowił pochwalić się Marcin Bułka.

Rezerwowy golkiper reprezentacji Polski, który na Euro 2024 nie miał okazji pojawić się między słupkami i bronić dostępu do bramki biało-czerwonych opublikował trzy zdjęcia w mediach społecznościowych, na których widać go na plaży. Geolokalizacja przypisana do posta wskazuje na Afrykę, a na fotografiach można zobaczyć uśmiechniętego i mocno wysmarowanego kremem do opalania Bułkę, który korzysta z czasu wolnego.

W zaledwie kilkadziesiąt minut od opublikowania posta pojawiło się pod nim wiele komentarzy. Internauci przede wszystkim życzyli mu udanego wypoczynku i przestrzegali go, aby nie spalił się mocnym słońcem.