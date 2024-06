Zawiódł na Euro 2024, teraz bawi się w najlepsze na wakacjach. Gwiazdor reprezentacji zabrał piękną ukochaną do prawdziwego raju

Sebastian Szymański nie będzie wspominał Euro 2024 najlepiej

Reprezentacja Polski nie będzie najlepiej wspominać Euro 2024. Byliśmy pierwszą drużyną, która z turnieju odpadła i jedyną, która zrobiła to już po drugiej kolejce, choć trzeba przyznać, że to była też kwestia po prostu terminarza, bo ostatecznie oprócz nas jeszcze trzy drużyny zakończyły turniej z jednym punktem na koncie. Mimo wszystko trudno mieć wielkie pretensje do kadry jako całości – z powodu fatalnych eliminacji trafiliśmy do najprawdopodobniej najtrudniejszej lub jednej z najtrudniejszych grup, a Michał Probierz nie miał aż tak dużo czasu, by przygotować zespół w pełni na swój sposób. Polacy mogą więc patrzeć w przyszłość z nadzieją, bowiem widać poprawę w grze reprezentacji w stosunku do jeszcze niedawno osiąganych wyników.

Szymański zabrał dziewczynę na rajskie wakacje

Nie jest jednak tak, że wszyscy polscy piłkarze zagrali na tym samym, przyzwoitym poziomie. Jednym z tych, który zawiódł, jest Sebastian Szymański – ofensywny pomocnik ma za sobą bardzo dobry sezon w Fenerbahce, jednak w meczu z Holandią był niewidoczny, przez co najpewniej stracił miejsce w pierwszym składzie na mecz z Austrią. Wrócił do niego w starciu z Francją, lecz znów nie zachwycił i z pewnością fani mogą mieć do niego podobne pretensje, jak niegdyś do Zielińskiego, że nie przekłada dobrej gry na reprezentację. Na drugim biegunie znajduje się choćby Nicola Zalewski, który w Romie grał mało, a w kadrze błyszczał w sparingach i na samym Euro.

Jeszcze do niedawna Sebastian Szymański pozostawał singlem, jednak w ostatnim czasie ujawnił już, że spotyka się z piękną modelką Darią. Teraz ofensywny pomocnik pochwalił się, gdzie wyjechał wraz z ukochaną na wakacje. Jak widać na ich profilach na Instagramie, para wybrała się na Malediwy.