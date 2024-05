Bilety na Euro 2024 gdzie kupić bilety na mecze reprezentacji Polski cena ile kosztują bilety na Euro 2024 ceny biletów na mecze Polaków

Wojciech Kowalczyk nie gryzł się w język mówiąc o polskim piłkarzu. Skreślił go zupełnie. Aż mogło mu pójść w pięty

Do startu mistrzostw Europy 2024 pozostało już coraz mniej czasu, a co za tym idzie rośnie apetyt kibiców na wielkie piłkarskie emocje, które zawsze towarzyszą tego typu imprezom. Awans reprezentacji Polski jeszcze bardziej podgrzał atmosferę przed Euro 2024 i nie brakuje oddanych fanów, którzy już rezerwują sobie wolne wieczory na czas, kiedy biało-czerwoni będą mierzyć się z Holandią, Austrią i Francją w fazie grupowej. Rozgrywanie mistrzostw Europy w Niemczech, a więc u naszego zachodniego sąsiada sprawia, że nie brakuje również kibiców, którzy chcieliby zobaczyć mecze Euro 2024 z trybun, co przekłada się na wzmożone zainteresowanie biletami na mecze reprezentacji Polski i nie tylko. Gdzie, jak i za ile kupić bilety na Euro 2024? Odpowiadamy.

Gdzie kupić bilety na Euro 2024?

Sprzedaż biletów na Euro 2024 prowadzona jest wyłącznie przez UEFA i jest dostępna na portalu euro2024.com/tickets. Zakupu biletów na mecze reprezentacji Polski oraz pozostałych drużyn możemy dokonać po zarejestrowaniu się na wyżej wspomnianej stronie. Wejściówki na mecze podzielone są na kilka kategorii: faza grupowa, 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały oraz finał. Ceny biletów różnią się oczywiście w zależności od tego, na jaką rundę rozgrywek chcemy zakupić bilety.

Ile kosztują bilety na mistrzostwa Europy?

Najtańsze są wejściówki na spotkania fazy grupowej. Ich ceny rozpoczynają się od 30 euro w najtańszej wersji do 400 euro za bilety premium (50 - 900 euro na mecz otwarcia Niemcy - Szkocja).

Wejściówki na mecze 1/8 finału z kolei kosztują od 50 do 500 euro. Za bilety na spotkania ćwierćfinałowe zapłacić trzeba 60 - 700 euro, półfinałowe 80 - 900 euro, a wielki finał Euro 2024 można obejrzeć od 95 do 2000 euro za bilet.

Ile kosztują bilety na mecze reprezentacji Polski na Euro 2024?