Z kim Polska gra na Euro? Grupa Polaków Euro 2024 rywale reprezentacji Polski w grupie na mistrzostwach Europy kiedy mecze Polaków na Euro?

Reprezentacja Polski rzutem na taśmę awansowała na tegoroczne mistrzostwa Europy. Przed rozpoczęciem rywalizacji w eliminacjach do Euro 2024 wydawało się, że biało-czerwoni po prostu nie mogą nie zakwalifikować się do finałów, jednak fatalna dyspozycja sprawiła, że dopiero po rywalizacji w barażach Polacy mogli odetchnąć i zacząć przygotowywać się do Euro. Na podopiecznych selekcjonera Michała Probierza czeka jednak niełatwe zadanie. Przez to, że biało-czerwoni awansowali na mistrzostwa dopiero po pokonaniu Walii w finale baraży, zostali oni przydzieleni do grupy D. Tam Polaków czekają 3 arcytrudne mecze z drużynami, które mają ogromne nadzieje na awans do fazy pucharowej.

Grupa reprezentacji Polski na Euro 2024

Rywalami reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy 2024 będą Austria, Francja oraz Holandia. Swoje zmagania na Euro 2024 biało-czerwoni rozpoczynają już 16 czerwca, a więc dwa dni po meczu otwarcia, kiedy to piłkarze Michała Probierza podejmą reprezentację Holandii. W kadrze "Oranje" nie brakuje zawodników z najwyższej półki oraz grających w najlepszych ligach na świecie i bez dwóch zdań będzie to bardzo trudny początek rywalizacji dla Polaków.

Drugi mecz w grupie biało-czerwoni rozegrają 21 czerwca z reprezentacją Austrii, która w swojej grupie eliminacyjnej do Euro 2020 zajęła 2. miejscu tuż za plecami Belgów i przegrała tylko jedno spotkanie - właśnie z reprezentacją "Czerwonych Diabłów". Jednym z głównych problemów Austriaków będzie jednak fakt, że w ich kadrze ma zabraknąć Davida Alaby.

Ostatnie spotkanie w grupie D Polacy rozegrają 25 czerwca z Francją. Reprezentacja "Trójkolorowych" zawsze budzi olbrzymi respekt i nie inaczej jest przed Euro 2024. Podczas imprezy rozgrywanej w Niemczech, Francuzi znów zaliczają się do grupy głównych faworytów do wygrania całego turnieju.

Mecze reprezentacji Polski na Euro 2024: