Bolesne wyznanie Cristiano Ronaldo. Ten dzień zmienił wszystko i go popamięta

Nic ani nikt nie zmieni tego, że Cristiano Ronaldo już jest jednym z największych piłkarzy w historii. Choć od kilku lat występuje u bajecznie bogatych szejków, to jego apetyt na sukcesy zupełnie nie osłabł. Daje temu wyraz przy każdej możliwej okazji. Gorąco liczył, że Euro 2024 będzie kolejnym wspaniałym turniejem w jego przygodzie z futbolem. Portugalia odpadła jednak na etapie ćwierćfinału. CR7 i spółka po rzutach karnych przegrali z Francją i pożegnali się z czempionatem Starego Kontynentu. Sukces był bardzo blisko, dlatego też jego brak smakuje jeszcze gorzej. O swoich odczuciach tuż po odpadnięciu opowiedział sam zainteresowany za pośrednictwem Instagrama.

Bolesny dzień Cristiano Ronaldo

Turniej w Niemczech był dla Cristiano Ronaldo prawdziwą huśtawką nastrojów. Już w 1/8 finału Portugalczyk zmarnował rzut karny i popłakał się na boisku. Przepraszał kibiców i kolegów. Niedługo później zrehabilitował się w serii "jedenastek". W ćwierćfinale również wykorzystał swojego karnego, ale na nic się to zdało. "Chcieliśmy więcej. Zasłużyliśmy na więcej. Dla nas. Dla każdego z osobna. Dla Portugalii. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nam daliście i za wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy" - napisał w smutnym, ale jednocześnie pełnym szacunku tonie kapitan Portugalczyków.

Nadzieja Cristiano Ronaldo

Choć sam Cristiano Ronaldo powoli szykuje się już zapewne do zawieszenia butów na kołku, to jest pewien, że przed drużyną narodową Portugalii jeszcze wiele pięknych chwil. "Na boisku i poza nim, jestem pewien, że to dziedzictwo będzie uhonorowane i będzie nadal budowane. Razem" - dodał dalej we wspomnianym wpisie na Instagramie.