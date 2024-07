Bramkarze rządzą na EURO. Ten najbardziej zaimponował Jackowi Kazimierskiemu

Maciej Kurzajewski pożegnał się z widzami TVP. Podziękował za pracę i powiedział, co dalej z jego przyszłością

- Rzuty karne to są momenty, chwile, ale i kwestia tego w jakiej jesteś dyspozycji, a Costa miał dzień konia - mówi Jacek Kazimierski (65 l.) były bramkarz, uczestnik MŚ w 1986 roku, a później trener bramkarzy.

"Super Express": Czy to jest na razie turniej bramkarzy?

Jacek Kazimierski: - Tak się ułożyło w meczu Portugalia -Słowenia. Rzadko, ale zdarza się, żeby obaj bramkarze byli bohaterami meczu. Piłka jest nieprzewidywalna. Po obronionym karnym Ronaldo chyba każdy myślał, ja również, że Jan Oblak będzie główną postacią w serii jedenastek, ale Diogo Costa wykazał się super formą. Świetnie wyczuwał strzały Słoweńców, szedł w odpowiedni róg i wszystko bronił. Ale i Oblak przy karnym zachował się kapitalnie, bo Ronaldo strzelił bardzo dobrze.

- Jak pan klasyfikuje bramkarzy na EURO, bo przecież jest jeszcze Gruzin Mamardaszwili i bardzo stabilny Neuer.

- Dla mnie Oblak jest najbardziej solidny i spokojny. Obserwuje go i od dawna, gra skutecznie, a niekoniecznie efektownie. Sprawdza się w reprezentacji i klubie. Jest 6-7 bramkarzy stanowiących czołówkę światową, a wśród nich Wojtek Szczęsny, często niedoceniany, ale chyba dlatego, że jest Polakiem. Wojtek grał wspaniałe mecze, w reprezentacji i w Juventusie, ale zawsze fachowcy mają do niego jakieś „ale”. W Katarze obronił dwa karne, ale o tym się dużo nie mówiło, teraz Costa będzie wyniesiony pod niebiosa.

- Bramkarze na EURO emanują spokojem, nawet ci południowcy z większym temperamentem, jak Costa czy Mamardaszwili. To kwestia treningu, samodoskonalenia się?

- Na takich się stawia widząc ich w treningu. Bramkarz nie może być rozbiegany i trochę zwariowany. Musi być spokojny i stabilny, bo to działa na cały blok defensywny. Nie powinien wykonywać nieprzewidzianych ruchów, ale wyłącznie to, co jest konieczne. Oczywiście od moich czasów wiele się zmieniło, bo kiedyś bramkarz bronił, a dzisiaj gra w bramce.

