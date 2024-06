Ceremonia otwarcia Euro 2024 GODZINA. Start mistrzostw Europy w Niemczech o której ceremonia otwarcia Euro 2024?

David Trezeguet dla "Super Expressu": Lewandowski przyzwyczaił się do presji. To ikona futbolu [WIDEO]

Ceremonia otwarcia Euro 2024 GODZINA

Ceremonia otwarcia wielkiego turnieju to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście, wielu fanów nie do końca jest nim zainteresowana, bowiem liczą oni przede wszystkim na wielkie sportowe emocje i czekają jedynie na mecze, ale czasami warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się przed meczem otwarcia Euro czy mistrzostw świata.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Start mistrzostw Europy w Niemczech o której ceremonia otwarcia Euro 2024?

Na Ceremonii otwarcia Euro 2024 w Niemczech z pewnością nie zabraknie radości z powodu rozpoczynającego się turnieju, ale będą też chwile podniosłe, takie jak uhonorowanie zmarłego na początku roku Franza Beckenbauera. – Podczas ceremonii zostanie uhonorowany zmarły na początku tego roku legendarny Franz Beckenbauer. Jego żona Heidi oraz Bernard Dietz oraz Juergen Klinsmann, którzy byli kapitanami reprezentacji Niemiec podczas wygranych przez ten zespół ME w 1980 i 1996 roku, pojawią się na murawie razem z Pucharem Henriego Delaunaya – trofeum dla mistrza Europy – informuje TVP Sport.

Ceremonia otwarcia Euro 2024 odbędzie się już dzisiaj, w piątek, 14 czerwca. Poprzedzi ona mecz otwarcia Niemcy – Szkocja i odbędzie się około godziny 20:30, pół godziny przed pierwszym gwizdkiem wspomnianego starcia. Transmisję z ceremonii otwarcia przeprowadzi TVP Sport.