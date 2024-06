Cezary Kulesza przerwał milczenie w sprawie reprezentacji Polski! Jasno o kontuzjach Lewandowskiego i Świderskiego, szczere słowa!

Reprezentacja Polski szykuje się do udziału w mistrzostwach Europy i musi to robić w osłabieniu. Drużyna narodowa do meczu z Holandią przygotowywuje się z urazami Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego. Sprawę kontuzji poruszył w rozmowie z portalem "meczyki.pl" prezes PZPN - Cezary Kulesza, który mówi wprost o stanie zdrowia zawodników. Jego wyznania nie pozostawiają wątpliwości!

Reprezentacja Polski szykuje się do EURO. Kulesza o kontuzjach Lewandowskiego i Świderskiego

Jak mówi szef PZPN w rozmowie z portalem "meczyki.pl", strata Roberta Lewandowskiego jest bardzo dotkliwa, a Michał Probierz będzie musiał stanąć przed ciężkim wyzwaniem względem tego, kto zastąpi napastnika Barcelony.

- Jest kilku zawodników kontuzjowanych. Najbardziej nas boli kontuzja Roberta Lewandowskiego, ale wiemy, że wszyscy piłkarze mają za sobą dużą liczbę spotkań i te kontuzje wcześniej czy później by się pojawiły. Szkoda, że do tego doszło przed tak ważnym turniejem. Myślę, że nasi lekarze staną na głowie i doprowadzą piłkarzy, tych, których się da, do tego, żeby mogli uczestniczyć w każdym meczu - mówi Kulesza.

- Robert jest kapitanem naszej drużyny i z bólem przyjęliśmy informacje o tej kontuzji. Czekamy ze zniecierpliwieniem, żeby wrócił do pełni formy. Musimy sobie radzić. Trener musi podjąć decyzje, kto zastąpi Roberta w tym pierwszym meczu. Miejmy nadzieję, że na ten drugi będzie już w pełni formy. Świderski? Myślę, że będzie gotowy na mecz z Holandią - mówi szef Polskiego Związku Piłki Nożnej.