Cezary Kulesza wprost wypalił o premiach dla piłkarzy za Euro 2024. Podkreślił to z całą mocą. Klamka już zapadła

Wyjątkowy program z Janem Tomaszewskim! Zadzwoń do legendy. OGLĄDAJ NA ŻYWO

ME 2024

Austria ogłosiła szeroką kadrę na EURO 2024! Brakuje dwóch liderów, to szansa dla Polski?

Niespodzianka w kadrze Anglii, Gareth Southgate pominął gwiazdę! Kogo zabierze do Niemiec?

Dokładnie 16 czerwca o godzinie 15:00 reprezentacja Polski rozpocznie walkę na mistrzostwach Europy w Niemczech. Biało-czerwoni na turniejach finałowych Euro występują nieprzerwanie do 2008 roku. Awans na tegoroczną imprezę został wyszarpany w bólach, ale liczy się końcowy efekt. Po wywalczeniu biletów do Niemiec atmosfera wokół kadry się nieco uspokoiła i mniej jest krytyki pod adresem piłkarzy. Ci będą mieli z kolei bardzo trudną przeprawę na Euro 2024, bo trafili do bardzo ciężkiej grupy z Holandią, Austrią i Francją.

Michał Probierz miał podjąć decyzję w sprawie EURO. Media podają konkretne nazwiska, Ci piłkarze mają pojechać!

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Kulesza o premiach dla piłkarzy na Euro 2024

Cel biało-czerwonych się jednak nie zmienia. Chcą wyjść z grupy i zagrać w fazie pucharowej Euro 2024. A gdyby to się udało, zapewne czekałyby na nich premie. Ostatnio ten temat wywołał ogromną burzę i kibice doskonale pamiętają, co działo się po mundialu w Katarze. W rozmowie z TVP Sport Cezary Kulesza został zapytany, jak sprawa premii wygląda przed mistrzostwami Europy. Okazuje się, że kwestia została ustalona dawno temu.

Tuż przed Euro 2024 Robert Lewandowski wypalił do dziennikarzy. Piał z zachwytu nad reprezentacją, komplementom nie było końca

- Mamy swój regulamin i kwestia premii została ustalona na długo przed rozpoczęciem turnieju - podkreślił zdecydowanie prezes PZPN. Co więcej, finanse związku też mają wyglądać dobrze. - Porównując do poprzednich lat, wyglądają bardzo dobrze. To są rekordowe przychody. Trzeba zdać sobie sprawę, że część pieniędzy idzie na premię i przygotowania kadry. Katar był bardzo drogim wyjazdem. PZPN dużo kosztował ten mundial. Logistycznie i finansowo tamten turniej był znacznie droższy od tego w Niemczech - wyjaśnił Kulesza.