i Autor: AP PHOTO Ahmetcan Kaplan

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Ahmetcan Kaplan. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 14:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ahmetcan Kaplan to jeden z obrońców powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. Uchodzi on za jeden z największych tureckich talentów na tej pozycji, o czym najlepiej świadczy fakt, że na co dzień jest piłkarzem Ajaxu. Co ciekawe, 21-latek nie miał jeszcze okazji zagrać w seniorskiej reprezentacji. Być może zadebiutuje już na Euro i zostanie jednym z odkryć tego turnieju!