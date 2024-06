i Autor: AP PHOTO Cody Gakpo

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Cody Gakpo. Sylwetka reprezentanta Holandii

KH 23:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Cody Gakpo to jeden z napastników reprezentacji Holandii na Euro 2024. 25-latek jest też jedną z największych gwiazd drużyny, do której wszedł przebojem już jakiś czas temu. Od stycznia 2023 r. wychowanek PSV jest piłkarzem Liverpoolu i błyszczy umiejętnościami w Premier League. Gakpo ma już za sobą występy na Euro 2020 - gdzie debiutował w seniorskiej kadrze - i MŚ 2022, ale to teraz ma być prawdziwym liderem "Oranje".