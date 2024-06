i Autor: AP PHOTO Dani Olmo

Reprezentacja Hiszpanii

Euro 2024: Dani Olmo. Sylwetka reprezentanta Hiszpanii

Dani Olmo dość niestandardowo prowadzi swoją karierę jak na hiszpańskiego piłkarza. Rzadko bowiem zdarza się, żeby zawodnik z tego kraju ze szkółki FC Barcelona wędrował do Chorwacji, a następnie do Bundesligi. Ale skrzydłowy radzi sobie na tyle dobrze, że nie dość, że interesuje się nim Blaugrana, to jest regularnie powoływany do kadry Hiszpanii.