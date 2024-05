i Autor: BERND THISSEN/DPA VIA AP Sędzia Daniel Siebert

Mistrzostwa Europy

Euro 2024: Daniel Siebert. Kim jest sędzia mistrzostw Europy w Niemczech? Sylwetka

Daniel Siebert to jeden z dwóch niemieckich arbitrów, którzy otrzymali nominację do sędziowania Euro 2024 właśnie w Niemczech. Choć jest młodszy i mniej doświadczony od swojego rodaka Felixa Zweiera, to na pewno nie brakuje mu ogłady w rozgrywkach międzynarodowych. Jednym z przykładów może być fakt, że sędziował mniej meczów Ligi Mistrzów, ale „dotarł” dalej od Zweiera, sędziując jeden z ćwierćfinałów. Siebert ma doświadczenie także z meczów Euro 2020 oraz mistrzostw świata 2022. Na ME sędziował dwa mecze fazy grupowej i jedno starcie 1/8 finału, natomiast na mundialu w Katarze poprowadził dwa mecze fazy grupowej.