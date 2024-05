i Autor: AP PHOTO Danny Makkelie, Turcja - Włochy

MISTRZOSTWA EUROPY

Euro 2024: Danny Makkelie. Kim jest sędzia mistrzostw Europy w Niemczech? Sylwetka

Danny Makkelie to jeden z sędziów, którzy poprowadzą mecze na zbliżającym się wielkimi krokami Euro 2024 w Niemczech. Holenderski arbiter jest bardzo doświadczony – sędzią międzynarodowym jest od 2011 roku. Polscy kibice doskonale go pamiętają. To właśnie on podyktował rzut karny w meczu Polska – Argentyna na mistrzostwach świata Katar 2022, który potem zmarnował Leo Messi (kapitalna obrona Szczęsnego). Danny Desmond Makkelie urodził się 28 stycznia 1983 roku w Willemstad.