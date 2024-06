i Autor: IMAGO / imago sport / Forum David Strelec

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: David Strelec. Sylwetka reprezentanta Słowacji

KH 11:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

David Strelec to najmłodszy z typowych napastników powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024. 23-latek ze Slovana Bratysława ma za sobą świetny sezon, w którym pokazał się też w europejskich pucharach. To doświadczenie może się przydać na mistrzostwach Europy, choć Strelec raczej nie będzie pierwszym wyborem trenera. Wydaje się jednak, że może otrzymać swoje szanse z ławki.