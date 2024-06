i Autor: Cyfrasport Denis Vavro

Euro 2024: Denis Vavro. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Denis Vavro to jeden z obrońców powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024. 28-latek na co dzień gra w FC Kopenhaga, gdzie jego kolegą do końca tego sezonu był m.in. Kamil Grabara. Pomimo sporego doświadczenia, Vavro nie uzbierał jakiejś oszałamiającej liczby występów w kadrze. Tegoroczne mistrzostwa Europy mogą być dla niego wyjątkowe - na poprzednich nie zaliczył żadnego występu i wciąż czeka na swój debiut na Euro.