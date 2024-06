i Autor: AP PHOTO Donyell Malen

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Donyell Malen. Sylwetka reprezentanta Holandii

Donyell Malen to jeden z napastników reprezentacji Holandii na Euro 2024. 25-latek wielką karierę rozpoczął w PSV, skąd w 2021 r. trafił do Borussii Dortmund. Ostatni sezon zwieńczył występem w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Już od kilku lat Malen jest jednym z najlepszych Holendrów w ofensywie, a na poprzednim Euro zagrał we wszystkich czterech meczach. Ominęły go jednak późniejsze mistrzostwa świata w Katarze, a teraz z pewnością liczy na szansę na tegorocznym turnieju.