i Autor: AP PHOTO Ian Maatsen

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Ian Maatsen. Sylwetka reprezentanta Holandii

Ian Maatsen to jeden z bocznych obrońców reprezentacji Holandii, który ma papiery, by na Euro 2024 decydować o jej sile. Piłkarz wypożyczony do Borussii Dortmund z Chelsea jeszcze dwa tygodnie temu grał w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, a teraz może być jedną z broni Ronalda Koemana m.in. na mecz z Polską. 22-latek został powołany na Euro w trybie awaryjnym wobec kontuzji Frenkiego de Jonga, a na zgrupowanie Holendrów dojechał prosto z wakacji na jachcie w Grecji.