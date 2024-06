i Autor: AP PHOTO Irfan Can Kahveci

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Irfan Can Kahveci. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 22:15

Irfan Can Kahveci jest jednym z ulubieńców tureckich kibiców i nie mogło go zabraknąć w reprezentacji na Euro 2024. Klubowy kolega Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce ma za sobą świetny sezon i będzie chciał potwierdzić wysoką formę na mistrzostwach Europy. Vincenzo Montella ma nadzieję, że błyskotliwy prawy napastnik pokaże swoje umiejętności w Niemczech. Co ciekawe, był on strzelcem jedynego gola Turków na poprzednim, nieudanym Euro.