Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Jerdy Schouten. Sylwetka reprezentanta Holandii

Jerdy Schouten to jeden ze środkowych pomocników powołanych do reprezentacji Holandii na Euro 2024. 27-latek ma za sobą kapitalny sezon w PSV, dzięki czemu na dobre trafił do kadry Ronalda Koemana. Wraz z Joeyem Veermanem tworzył imponujący duet, który może otrzymać swoje szanse także na mistrzostwach Europy. Ewentualne dobre występy Schoutena mogą jeszcze bardziej podbić jego wartość, która przed turniejem wynosi blisko 30 milionów euro.