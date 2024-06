i Autor: AP PHOTO Joey Veerman

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Joey Veerman. Sylwetka reprezentanta Holandii

Joey Veerman to jeden ze środkowych pomocników powołanych do reprezentacji Holandii na Euro 2024. 25-latek w duecie z Jerdym Schoutenem trząsł holenderską piłką w barwach PSV, a świetny sezon zaowocował regularnymi powołaniami do kadry. Piłkarz, który na początku 2022 r. przeszedł z Heerenveen do PSV za 6 milionów euro, teraz jest wyceniany na 40 mln! Udane występy na Euro mogą jeszcze podbić tę wartość.