Euro 2024: Kaan Ayhan. Sylwetka reprezentanta Turcji

Kaan Ayhan to jeden z pomocników powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. Może też grać na boku obrony, a jego uniwersalność może przydać się podczas wymagającego turnieju. Ayhan jest jednym z bardziej doświadczonych piłkarzy w tureckiej kadrze, co również jest sporym atutem. Vincenzo Montella na pewno liczy na tego zawodnika Galatasaray.