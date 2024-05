Euro 2024: Kolonia - co warto zobaczyć? Zabytki, stadion i ciekawostki

Kolonia to jedno z największych miast w Niemczech. Według oficjalnych danych zamieszkuje tam na stałe około 1,1 miliona osób, co czyni to miejsce czwartym najliczniej zaludnionym w kraju za naszą zachodnią granicą. Znajduje się w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia i jest jednym z najczęściej odwiedzanym przez turystów w Europie. Zawdzięcza to zarówno zabytkom, jak i wydarzeniom sportowym oraz kulturalnym. Kolonia to jeden z najważniejszych historycznych ośrodków kultu religijnego na Starym Kontynencie, a jednocześnie posiada zaliczany do najstarszych uniwersytetów. Na uczelni tej kształci się około 44 tysiące studentów. W trakcie Euro 2024 z pewnością liczba znajdującej się ludności będzie wielokrotnie większa, a piłkarscy kibice w wolnym czasie nie będą mogli narzekać na brak możliwości poznawania kultury.

Kolonia - zabytki. Co trzeba tam zobaczyć?

Wśród zabytków Kolonii najważniejszym jest z pewnością Katedra Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To jedna z największych na świecie świątyń gotyckich, a cechą charakterystyczną budowli są wieże o wysokości aż 157 metrów. Co ciekawe, w Katedrze spoczęły prochy królowej Polski Rychezy.

Generalnie Kolonia jawi się jako miasto wyjątkowo interesujące dla lubiących religijne budynki. Wśród wartych do zobaczenia kościołów znajdują się romańskie: Świętej Urszuli, Świętego Andrzeja, Świętego Seweryna, Świętego Marcina czy Świętej Cecylii, gotyckie: Świętego Piotra, Franciszkanów, Kartuzów. Turyści chętnie zaglądają też choćby do barokowego kościoła Jezuitów.

Nie samymi budowlami religijnymi żyje Kolonia pod względem turystycznym. Na mapie miasta ważną rolę odgrywają sporych rozmiarów zoo i akwarium. Dodatkowo spragnieni zapierających dech w piersiach widoków czeka przejażdżka kolejką linową nad Renem.

Kolonia - transport. Jak poruszać się po Kolonii i jak tam dojechać?

Kolonia ze względu na swoją wielkość jest jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Niemczech. Prowadzi tam autostrada, a w 1965 roku miejscowość została pierwszym niemieckim miastem z pełną obwodnicą autostrady. W szybki sposób dookoła miasta można poruszać się drogami A1, A3 i A4.

Kolonia to doskonałe miejsce dla miłośników kolei. Do miasta można dostać się choćby pociągami Intercity. Oprócz niemieckich miast istnieje bezpośrednie połączenie m.in. z Paryżem. Na miejscu popularnym środkiem komunikacji są pociągi kolei miejskiej. Dzięki nim bez korków można dotrzeć do centrum nawet z przedmieścia w kilkanaście minut.

Oczywiście Kolonia posiada własne lotnisko. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Konrada Adenauera posiada regularne połączenia z polskimi miastami - Gdańskiem, Katowicami, Krakowem i Warszawą.

Kolonia stadion. Dane o RheinEnergieStadion

RheinEnergieStadion to jedna z wizytówek miasta, którego historyczna nazwa to Muengersdorfer Stadion. Wchodzi na niego ponad 50 tysięcy kibiców. Mecze na nim rozgrywają drużyny FC Koeln (piłka nożna) oraz Cologne Centurions (futbol amerykański).

Stadion, na którym swojego czasu czarował co kilka dni Lukas Podolski, to tylko jedna ze sportowych atrakcji miasta. Fani piłki ręcznej doskonale kojarzą halę Lanxess Arena. To właśnie tam co roku od dłuższego czasu organizowany jest turniej Final Four Ligi Mistrzów szczypiornistów. Warto zobaczyć to miejsce, ponieważ jest to największa hala sportowa w Europie.

Kolonia - ciekawostki

Skupmy się przede wszystkim na ciekawostkach związanych z Polakami i Kolonią. Jak już zaznaczyliśmy wcześniej w Katedrze spoczywa królowa Polski Rycheza, która była żoną Miszka II. Oprócz tego Kościół św. Gereona po wojennych zniszczeniach odbudowali nasi rodacy. Warto wiedzieć, że swoje zawodowe obowiązki w mieście pełnią znani Polacy - m.in. reżyser Zbigniew Rybczyński czy kompozytor Krzysztof Meyer. Miastem partnerskim Kolonii są Katowice.

Przyjeżdżający do Kolonii powinni też wiedzieć coś o gospodarce miasta. Oprócz turystyki równie ważną gałęzią jest przemysł. Produkuje się tam silniki, samochody marki Ford, wagony, kosmetyki, leki, kable czy piwo. Co roku odbywają się tam ogromne targi żywności i mebli. Siedzibę mają też instytucje finansowe - giełda czy banki.