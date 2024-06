i Autor: Box to Box Pictures/Tom Bode Leo Sauer

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Leo Sauer. Sylwetka reprezentanta Słowacji

KH 10:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Leo Sauer to jeden z największych talentów słowackiej piłki i w wieku niespełna 19 lat pojedzie na swój pierwszy wielki turniej. Ofensywny piłkarz Feyenoordu ma papiery, by zostać jednym z odkryć Euro 2024. W seniorskiej reprezentacji Słowacji pojawił się dopiero w tym roku, ale zdążył rozegrać dwa mecze. Trudno oczekiwać, by był liderem drużyny już na turnieju w Niemczech, jednak wydaje się, że powinien otrzymać od selekcjonera jakąś szansę.