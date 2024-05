Euro 2024: Lipsk - co warto zobaczyć? Zabytki, stadion, ciekawostki

Niemcy z roli gospodarza mistrzostw świata w 2006 roku wywiązali się znakomicie. Do kraju naszych zachodnich sąsiadów wybrali się fani z całego świata. Tym razem impreza pod egidą UEFA przyciągnie więcej fanów z Europy. A dla nich wizyta w Niemczech nie musi kończyć się na obejrzeniu meczu na stadionie. W tym artykule przedstawiamy małą dawkę informacji na temat tego, co może pokazać Lipsk. A Lipsk to drugi najliczniejszy ośrodek (liczący ok. 600 tys. mieszkańców) po Berlinie, jeśli bierzemy pod uwagę miejsca wschodniej części Niemiec.

Lipsk - miasto handlu

Lipsk graniczy z miastami, które fanom piłki nożnej nie są zbytnio znane: Markkleeberg, Zwenkau, Pegau, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Brandis i Naunhof. Najbliższe duże ośrodku, które większość z fanów sportu może kojarzyć to oczywiście wspomniany Berlin i Drezno.

Miasto jest napędzane przez handel. Znane na całe Niemcy są tzw. Targi Lipskie. Mieszczą się w pierwszej dziesiątce największych ośrodków targowych w Niemczech i do pięćdziesięciu na całym świecie. Różnego rodzaju imprezy wystawiennicze i kongresy odbywają się tam regularnie - nawet 100 wydarzeń rocznie, które przyciągają ponad milion ludzi. Ponad 10 tysięcy przedsiębiortsw przewija się przez wielką szklaną halę o wielkości 111 tysięcy metrów kwadratowych.

Lipsk - zabytki i co warto zobaczyć?

Mieszkańcy Lipska mogą pochwalić się pierwszoligowym klubem RasenBallsport (w skrócie RB Lipsk), nie do końca lubianym przez większość kraju ze względu na krótką historię, zbudowaną głównie na wielkich pieniądzach sponsora.

Jeśli już wybierzecie się do Lipska - choć reprezentacja Polski nie ma tam zaplanowanych spotkań - to warto odwiedzić Stary Ratusz, którego początki sięgają połowy XVI wieku, pobliską Kamienicę Królewską oraz Dwór Barthela. Równie okazale prezentuje się Nowy Ratusz z wieżą o wysokości 108 metrów. Fani muzyki poważnej powinni wybrać się do muzeum Johanna Sebastiana Bacha. Kompozytor urodził się, żył i zmarł w Lipsku. Z Lipska pochodzą również... muzycy Tokio Hotel: bracia Bill i Tom Kaulitz.

Miasto może również pochwalić się potężnym Ogrodem Zoologicznym, jednym ze starszych na całym świecie, zawierającym gigantyczną "Planetę Małp". Lipsk to również miasto pięknych kościołów.

W Lipsku odbywa się również Wave-Gotik-Treffen, czyli największy w Europie festiwal muzyki rocka gotyckiego, metalu gotyckiego etc.

Polskim miastem partnerskim Lipska jest Kraków.

