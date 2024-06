i Autor: Marcin Gadomski/SE Lubomir Tupta

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Lubomir Tupta. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Lubomir Tupta to jeden z tych reprezentantów Słowacji na Euro 2024, który ma przeszłość w Polsce. Ten ofensywny piłkarz w 2020 r. spędził kilka miesięcy na wypożyczeniu w Wiśle Kraków, a jego dotychczasowa kariera to niemal nieustanne wypożyczenia. Dopiero przed ostatnim sezonem na stałe związał się z czeskim Slovanem Liberec, gdzie szybko stał się jednym z liderów drużyny. To zaowocowało powołaniem na mistrzostwa Europy, na które Tupta wybrał magiczny numer "10" - z takim gra też w klubie.