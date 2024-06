i Autor: Instagram/Marek Rodak Marek Rodak

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Marek Rodak. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Marek Rodak to jeden z trzech bramkarzy powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024. Przez kilka lat był on w cieniu doświadczonego Martina Dubravki, ale wydaje się, że w Niemczech to właśnie golkiper angielskiego Fulham będzie pierwszym wyborem selekcjonera Słowaków. Rodak po tym sezonie prawdopodobnie odejdzie z klubu, a udany występ na Euro może mu pomóc w znalezieniu nowego pracodawcy.