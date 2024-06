i Autor: Cyfrasport Martin Dubravka

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Martin Dubravka. Sylwetka reprezentanta Słowacji

KH 11:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Martin Dubravka to najbardziej znany i doświadczony z trzech bramkarzy powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024. Przez lata to on był pierwszym wyborem w słowackiej bramce, ale możliwe, że tym razem zostanie mu tylko bluza z numerem "1". Golkiper Newcastle toczy zażartą rywalizację o miejsce w składzie z Markiem Rodakiem. Na jego korzyść przemawia doświadczenie m.in. z poprzedniego Euro, na którym zagrał we wszystkich trzech meczach Słowacji.