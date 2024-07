Nie mogliśmy powstrzymać łez po tych słowach legendarnego trenera. Umierający szkoleniowiec napisał specjalny list. Mocno na to liczy

Za nami emocjonujące półfinały Euro 2024. Najpierw Hiszpania pokonała 2:1 Francję, a następnego dnia Anglia ograła 2:1 Holandię, w meczu, w którym nie obyło się bez kontrowersji. W finale Euro 2024 zagrają zatem Hiszpania i Anglia. Czy będzie mecz o 3. miejsce Francja - Holandia?

Czy jest mecz o 3. miejsce Euro 2024 Francja - Holandia?

Mecz o 3. miejsce Euro 2024 nie zostanie rozegrany. Zagrałyby w nim Francja i Holandia, ale do tego spotkania nie dojdzie. Mecze o 3. miejsce w mistrzostwach Europy rozgrywano, ale tylko do 1980 roku. Potem podjęto ważną decyzję. Od 1984 r. mecz o 3. miejsce EURO nie jest już rozgrywany. Przed nami zatem już tylko finał EURO 2024, który zostanie rozgrywany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie w niedzielę 14 lipca o godzinie 21. Francja i Holandia zakończyły udział w EURO 2024 i wracają do domu.

Kiedy finał Euro 2024 Hiszpania - Anglia? O której godzinie?

Do końca mistrzostw Europy zostało do rozegrania zatem już tylko jedno spotkanie - to najważniejsze i o największą stawkę. Finał Euro 2024 Hiszpania - Anglia odbędzie się w niedzielę 14 lipca. Początek finału o godzinie 21. Finał Euro 2024 zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Gdzie oglądać finał Euro 2024? Kto komentuje?

Transmisja tv z finału Euro 2024 na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na TVPSPORT.PL. Mecz skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

