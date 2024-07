Anglia - Holandia relacja NA ŻYWO półfinał Euro 2024 LIVE. Holandia - Anglia dzisiaj ONLINE WYNIK 10.07.2024

Holandia - Anglia 0:0

Holandia: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake - Schouten, Simons, Reijnders - Malen, Depay, Gakpo

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Guehi - Trippier, Mainoo, Rice, Saka - Bellingham, Foden - Kane

Anglia czy Holandia, Holandia czy Anglia? To pytanie od rana zadają sobie wszyscy kibice piłki nożnej na świecie. Po wtorkowym półfinale w finale Euro 2024 czeka już Hiszpania, która w środę pozna rywala w decydującym meczu. Anglicy już przed turniejem byli wymieniani jako główni faworyci do wygrania Euro, ale w Niemczech ich gra nie wygląda najlepiej i z dużymi problemami dostali się do półfinału po dramatycznych bojach ze Słowacją (2:1 po dogrywce) i Szwajcarią (1:1, 5:3 po karnych). W nim zmierzą się z łaknącymi sukcesu Holendrami dowodzonymi przez Cody'ego Gakpo i Virgila van Dijka. Drużyna Ronalda Koemana po zwycięstwie w meczu otwarcia z Polską (2:1) nie najlepiej spisała się z Francją (0:0) i Austrią (2:3), ale paradoksalnie awans z trzeciego miejsca w grupie dał jej łatwiejszą ścieżkę z Rumunią (3:0) i Turcją (2:1). Czy te zwycięstwa napędziły Holandię na tyle, by pokonała Anglię w półfinale? Przekonamy się już dzisiaj - początek drugiego półfinału Euro 2024 o godzinie 21:00.