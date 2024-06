i Autor: ART SERVICE/Super Express Merih Demiral

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Merih Demiral. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 14:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Merih Demiral to jeden z najbardziej znanych piłkarzy powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. Ten środkowy obrońca jeszcze niedawno grał w Serie A - w Juventusie i Atalancie - a od zeszłego roku jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Ahli. Vincenzo Montella z pewnością liczy na to, że podczas mistrzostw Europy doświadczony stoper będzie liderem jego defensywy.