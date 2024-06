i Autor: ART SERVICE/Super Express Mert Muldur

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Mert Muldur. Sylwetka reprezentanta Turcji

Mert Muldur to jeden z obrońców powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. Ten urodzony w Wiedniu piłkarz jest bardzo uniwersalny, co udowodnił m.in. w ostatnim meczu towarzyskim przed mistrzostwami Europy z Polską (1:2). Na co dzień gra w Fenerbahce i może zostać jednym z mniej oczywistych bohaterów Turcji na zbliżającym się turnieju w Niemczech.