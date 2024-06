i Autor: Instagram/ michael_folorunsho Michael Folorunsho

Euro 2024: Michael Folorunsho. Sylwetka reprezentanta Włoch

Waldemar Kowalski 14:31

Wśród powołań selekcjonera reprezentacji Włoch, Luciano Spallettiego nie brakuje nazwisk, które mogły zaskoczyć kibiców nie oglądających na co dzień zmagań włoskiej Serie A. Jednym z siedmiu pomocników, na których postawił trener został Michael Folorunsho, grający na co dzień dla Hellasu. 26-latek był jedną z najważniejszych postaci w drużynie z Werony, co zwróciło uwagę Spallettiego.