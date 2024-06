i Autor: AP PHOTO Milan Skriniar

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Milan Skriniar. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Milan Skriniar to prawdziwy lider reprezentacji Słowacji i jej kapitan. To od niego na Euro 2024 będzie zależało naprawdę dużo. Środkowy obrońca PSG, który wcześniej przez kilka lat był ostoją Interu, ma być generałem defensywy Słowaków. Polscy kibice z pewnością pamiętają go z poprzedniego Euro - to Skriniar strzelił decydującego gola w meczu Słowacja - Polska (2:1). Dla 29-latka będą to trzecie mistrzostwa Europy, bo swój debiut na tym turnieju zaliczył już w 2016 roku.