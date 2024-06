i Autor: AP PHOTO Nicusor Bancu

Euro 2024: Nicusor Bancu. Sylwetka reprezentanta Rumunii

Piłkarze powołani przez Edward Iordanescu do reprezentacji Rumunii na Euro 2024 w większości mają nieco mniejsze doświadczenie w występach w kadrze narodowej. Do tego grona nie zalicza się natomiast Nicusor Bancu, który od wielu lat powoływany jest do reprezentacji i co najważniejsze, gra w niej regularnie. Teraz będzie miał szansę pokazania się na mistrzostwach Europy.