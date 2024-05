Euro 2024: Reprezentacja Anglii. Trener, gwiazda i kiedy mecze Euro 2024

Reprezentacja Anglii suchą stopą przeszła przez eliminacje do niemieckiego turnieju. Osiem spotkań, sześć zwycięstw i dwa remisy. Synowie Albionu wyprzedzili... Włochów i Ukraińców. Z mistrzami Europy wygrali oba spotkania: 2:1 w Neapolu i 3:1 na Wembley.

Trener: Gareth Southgate

To chyba jego ostatni turniej w roli selekcjonera. Angielskie media donoszą, że stara się o niego Manchester United, ale te same media były pewne, że w razie niepowodzenia na mundialu w Katarze pożegna się z posadą. W poprzednim Euro byli najbliżej sukcesu w całej historii. Dotarli do finału, w którym bardzo długo prowadzili z Włochami, ale ostatecznie ten finał przegrali po serii rzutów karnych. A w Katarze odpadli w ćwierćfinale po zaciętym meczu (1:2) z Francją, późniejszymi wicemistrzami świata. Southgate przejął zespół we wrześniu 2016 roku, po tym jak Anglicy skompromitowali się podczas EURO we Francji. Jego głównym zadaniem było przeprowadzenie zmiany pokoleniowej. To się udało, odmłodził kadrę, o której sile stanowi sporo graczy urodzonych już po 2000 roku. Wcześniej (lata 2013-2016) opiekował się reprezentacją do lat 21. Jeszcze wcześniej przez kilkanaście miesięcy był koordynatorem wszystkich reprezentacji młodzieżowych.

Największa gwiazda: Jude Bellingham

Przy okazji mundialu w Katarze największą gwiazdą kadry wybrałem Harry'ego Kane'a. Teraz było trudniej. Kane wciąż zachwyca (i nie wygrywa trofeów), ale skrzydła rozwinęli Declan Rice, Phil Foden i przede wszystkim Jude Bellingham. Najbardziej ozłocony chłopak brytyjskiego futbolu, który jednak bardzo szybko Wyspy porzucił. Jeszcze jako 17-latek przeniósł się do Borussii Dortmund. Zanim wyprowadził się do Niemiec, jako totalny młokos rozegrał 40 spotkań w Championship w barwach Birmingham City. Zadebiutował, gdy miał 16 lat i 38 dni.

W BVB został najmłodszym piłkarzem, który dobił do 50 meczów w Bundeslidze. Ponoć w sezonie 2022/23 Jurgen Klopp codziennie dzwonił do Dortmundu, by namawiać Jude'a na transfer do Liverpoolu. Ten jednak wybrał Real Madryt, a zeszłego lata Królewscy zapłacili za niego 103 mln euro.

Terminarz Anglii na Euro 2024:

16 czerwca: Serbia - Anglia

20 czerwca: Dania - Anglia

25 czerwca: Anglia - Słowenia

Anglia na Euro:

1960 – Nie brała udziału

1964 – Nie zakwalifikowała się

1968 – III miejsce

1972–1976 – Nie zakwalifikowała się

1980 – Faza grupowa

1984 – Nie zakwalifikowała się

1988 – Faza grupowa

1992 – Faza grupowa

1996 – Półfinał

2000 – Faza grupowa

2004 – Ćwierćfinał

2008 – Nie zakwalifikowała się

2012 – Ćwierćfinał

2016 – 1/8 finału

2020 – II miejsce

Jakub Kwiatkowski: Szpakowski będzie komentował tak długo, jak będzie chciał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.