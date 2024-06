Euro 2024: Reprezentacja Chorwacji. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Maciej Żurawski o grze bez Roberta Lewandowskiego, szansach Polski na EURO. To będzie kluczowe dla reprezentacji Polski

Reprezentacja Chorwacji jedzie do Niemiec po zdobyciu trzeciego miejsca na świecie. Kadra z Bałkanów jest bardzo doświadczona i ma w swoim składzie wiele światowych gwiazd. O ile Chorwatów nikt w gronie głównych faworytów do zwycięstwa nie stawia, o tyle pewne jest to, że piłkarze reprezentacji będą walczyć o zwycięstwa i bez wątpienia będzie bardzo ciężkim rywalem.

Trener Chorwatów: Zlatko Dalić

Trenerem Chorwatów od 2017 roku pozostaje Zlatko Dalić. Szkolniowiec jest już legendą chorwackiego futbolu i kadrę narodową doprowadził do finału mistrzostw świata w 2018 roku, a także zajął trzecie miejsce na świecie na mundialu w Katarze w 2022 roku. Przez lata prowadził drużyny klubowe z bałkan i z krajów arabskich. Z Dinamo Tirana zdobywał superpuchar Albanii. Zdobywał puchar Arabii Saudyjskiej z Al-Hilal, a także zwycięstwo w rozgrywkach ligi Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Al-Ain.

Największa gwiazda: Luka Modrić

Kapitanem, a zarazem największą gwiazdą Chorwacji jest Luka Modrić. Doświadczony pomocnik Realu Madryt jest wielką marką w światowej piłce, a w 2018 roku został okrzyknięty najlepszym piłkarzem świata plebiscytu France Football. W kadrze narodowej rozegrał 175 spotkań i prowadził drużynę do wicemistrzostwa i trzeciego miejsca na świecie. Z Realem Madryt 4 razy był mistrzem Hiszpanii, dwa razy wygrywał Puchar Króla oraz sześć razy Ligę Mistrzów. Na swoim koncie ma także trzy mistrzostwa Chorwacji z Dinamem Zagrzeb i dwa razy puchar kraju. W trakcie bogatej kariery występował także w słynnym Tottenhamie Hotspur.

Chorwacja EURO 2024 - mecze

15 czerwca 2024 18:00 | Hiszpania - Chorwacja

19 czerwca 2024 15:00 | Chorwacja - Albania

24 czerwca 2024 21:00 | Chorwacja - Włochy

Chorwacja na mistrzostwach Europy: