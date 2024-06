i Autor: AP PHOTO Reprezentacja Hiszpanii

Euro 2024

Euro 2024: Reprezentacja Hiszpanii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Bez względu na to, czy mówimy o mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy, reprezentacja Hiszpanii zawsze jest w gronie faworytów do zwycięstwa danego turnieju. Nie inaczej jest i tym razem, choć wydaje się, że "La Furja Roja" przechodzi proces transformacji i dopiero za parę lat będzie murowanym kandydatem do złota. Niemniej Hiszpanie chcą osiągnąć w Niemczech jak najlepszy wynik.

Hiszpania przez dekady była zespołem, który zawsze wymieniany był wśród faworytów danej imprezy, ale nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań. Zawsze czegoś brakowało, zawsze jeden mecz przesądzał o niepowodzeniu w całym turnieju. Przełamanie przyszło w 2008 roku, kiedy to "La Fruja Roja" sięgnęła po mistrzostwo Europy, a następnie zdominowała światowy futbol na kilka lat. Bo w przeciągu czterech lat Hiszpanie dwukrotnie zdobywali mistrzostwo Europy, a raz wywalczyli tytuł mistrzów świata. Teraz na triumf czekają od 2012 roku i na Półwyspie Iberyjskim wierzą, że czas oczekiwania zakończy się w tym roku. Sonda Czy Hiszpanię stać na zdobycie mistrzostwa Europy? Tak Nie Trener Hiszpanii: Luis de la Fuente Wybór Luisa de la Fuente na stanowisko selekcjonera reprezentacji Hiszpanii mógł być małym zaskoczeniem, bo po odejściu Lusia Enrique mówiono o zdecydowanie sławniejszych postaciach. Jednak de la Fuente z hiszpańskim związkiem piłkarskim związany jest od wielu lat. Szkoleniowiec przechodził kolejne szczeble w młodzieżowych reprezentacjach i w zasadzie naturalną koleją losu było to, że w końcu objął seniorską kadrę. De la Fuente w przeszłości związany był przede wszystkim z Athletikiem Bilbao, w którym grał jako piłkarz oraz zbierał trenerskie szlify. Pod jego wodzą Hiszpania radzi sobie naprawdę nieźle, bo w czternastu spotkaniach przegrała tylko dwukrotnie. Największa gwiazda Hiszpanii: Lamine Yamal W kadrze Hiszpanii na Euro 2024 trudno znaleźć jedną, kluczową postać dla całego zespołu. Wcześniej jako o gwiazdach reprezentacji można było mówić o Xavim, Inieście, czy Sergio Ramosie. Obecnie Hiszpania ma niebywale wyrównany skład, ale wyróżnić postanowiliśmy Lamine Yamala. Z jednej prostej przyczyny. Rzadko w świecie futbolu zdarza się, aby 16-letni zawodnik, który w czerwcu powinien planować wakacje z rodzicami lub kolegami, był kluczową postacią reprezentacji na dużym turnieju. Yamal to ogromny talent, co potwierdziło się w minionym sezonie. Piłkarz Barcelony nierzadko brał ciężar wyników na swoje braki i dawał Blaugranie cenne punkty. Na pewno wielu kibiców będzie bacznie przyglądało się jego poczynaniom. Terminarz Hiszpanii na Euro 2024 15.06, godz. 15:00 Chorwacja - Hiszpania

20.06, godz. 21:00 Hiszpania - Włochy

24.06, godz. 21:00 Albania - Hiszpania Hiszpania na mistrzostwach Europy 1960 - Wycofała się w trakcie eliminacji

1964 - Mistrzostwo

1968-1976 - Nie zakwalifikowała się

1980 - Faza grupowa

1984 - 2. miejsce

1988 - Faza grupowa

1992 - Nie zakwalifikował się

1996 - Ćwierćfinał

2000 - Ćwierćfinał

2004 - Faza grupowa

2008 - Mistrzostwo

2012 - Mistrzostwo

2016 - 1/8 finału

2020 - półfinał