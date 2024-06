Euro 2024: Reprezentacja Holandii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostw Europy 2024

Holandia to jedna z europejskich potęg, która zawsze jest w gronie faworytów do sukcesu na wielkich turniejach. Jednak w ostatnich latach Holendrzy zdecydowanie częściej zawodzili, zwłaszcza na mistrzostwach Europy. Ich ostatni dobry występ na tym turnieju miał miejsce w 2004 roku, gdy doszli do półfinału, w którym przegrali z gospodarzem - Portugalią. Cztery lata później Holandia doszła jeszcze do ćwierćfinału Euro, ale od tamtej pory trudno mówić o sukcesach. W 2012 r. Holendrzy nie wyszli z grupy, w 2016 r. nie zdołali się nawet zakwalifikować, a na ostatnim Euro 2020 niespodziewanie przegrali z Czechami już w 1/8 finału. Teraz holenderscy kibice liczą na zdecydowanie więcej i mają do tego podstawy. W składzie "Oranje" aż roi się od gwiazd.

Trener Holandii: Ronald Koeman

Na ostatnim wielkim turnieju - mundialu w Katarze - reprezentację Holandii naprawdę udanie poprowadził Louis van Gaal. Jego drużyna przegrała w ćwierćfinale z późniejszym mistrzem, Argentyną. Był to jednak pożegnalny turniej legendarnego trenera, którego od 1 stycznia 2023 r. zastąpił Ronald Koeman, co ogłoszono już kilka miesięcy wcześniej. 61-latek jest prawdziwą legendą piłki nożnej, zarówno jako piłkarz, jak i trener. W reprezentacji Holandii pracował już w latach 1997-1998 jako asystent, gdy zaczynał w tym zawodzie. 20 lat później został głównym selekcjonerem "Oranje", ale zrezygnował z tej posady w 2020 r., gdy otrzymał ofertę objęcia FC Barcelony. Po nieudanej przygodzie w stolicy Katalonii wrócił do kadry, z którą bez problemów przebrnął przez eliminacje do Euro 2024. Holendrzy w grupie rywalizowali m.in. z Francją, z którą zagrają też w fazie grupowej głównego turnieju, a stawkę uzupełniają Austria i Polska.

Największa gwiazda: Virgil van Dijk

W reprezentacji Holandii nie brakuje gwiazd na właściwie każdej pozycji, ale za tę największą należy uznać kapitana i lidera Liverpoolu, Virgila van Dijka. Ten środkowy obrońca był o włos od zdobycia Złotej Piłki w 2019 roku, kiedy wygrał z klubem Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata. W tym prestiżowym plebiscycie zajął 2. miejsce tuż za Leo Messim, podobnie w głosowaniu na piłkarza roku FIFA. Wyróżniony został wtedy "jedynie" jako piłkarz roku UEFA. Od kilku lat van Dijk jest jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie i w reprezentacji stał się prawdziwym liderem. Jako ostoja drużyny z pewnością ma chrapkę na długo oczekiwany sukces. Swoje 33. urodziny będzie obchodził dzień przed pierwszym półfinałem Euro 2024 i na pewno marzy o tym, by móc sobie sprawić wymarzony prezent.

Terminarz Holandii na Euro 2024

16.06, godz. 15:00 Polska - Holandia

21.06, godz. 21:00 Holandia - Francja

25.06, godz. 18:00 Holandia - Austria

Holandia na mistrzostwach Europy: