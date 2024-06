Euro 2024: Reprezentacja Rumunii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Przed ME 2024

Reprezentacja Rumunii wciąż marzy o tym, aby nawiązać sukcesami do lat 90. XX wieku. Wówczas Trójkolorowi byli silną, europejską drużyną z piłkarzami, którzy kojarzeni byli przez większość kibiców. Po odejściu świetnej generacji zawodników z Gheorghe Hagim na czele, cała drużyna narodowa nieco podupadła. Rumunii niegdyś grali w ćwierćfinałach mistrzostw świata, czy Europy, a obecnie sukcesem jest, jeśli na takiej imprezie się w ogóle znajdą. Teraz wracają po ośmiu latach nieobecności na czempionacie Starego Kontynentu.

Trener Rumunii: Edward Iordanescu

Obecny selekcjoner reprezentacji Rumunii przez lata związany był ze Steauą Bukareszt, której był wychowankiem, piłkarzem oraz trenerem. Jako zawodnik Iordanescu nie odnosił większych sukcesów i można stwierdzić, ze nie odgrywał większej roli. W pracy szkoleniowca idzie mu zdecydowanie lepiej. Jego największym osiągnięciem na ławce trenerskiej było niewątpliwie zdobycie mistrzostwa Rumunii z CFR Cluj. Posadę selekcjonera reprezentacji objął na początku 2022 roku i choć pierwsze mecze nie były udane, bo na zwycięstwo czekał do piątego meczu w nowej roli, później Rumunia zaczęła regularnie punktować pod jego wodzą. A sam awans na Euro można uznać za spory sukces.

Największa gwiazda: Radu Dragusin

Kibice reprezentacji Rumunii wciąż z rozrzewnieniem wracają do lat 90. XX wieku, kiedy to w w kadrze występowały gwiazdy europejskiego formatu. Obecnie niewielu piłkarzy z tego kraju można uznać za rozpoznawalnych wśród przeciętnych kibiców. Obecnie największa nadzieją Rumunii jest 22-letni obrońca, Radu Dragusin. Defensor jest piłkarzem Tottenhamu, do którego przeszedł zimą tego roku. Wcześniej występował w takich zespołach jak Juventus, Genoa, czy Salernitana. Dragusin jest również najdroższym piłkarzem obecnej kadry Rumunii i jest wyceniany na około 25 mln euro.

Terminarz Rumunii na Euro 2024

17.06, godz. 15:00 Rumunia - Ukraina

22.06, godz. 21:00 Belgia - Rumunia

26.06, godz. 18:00 Słowacja - Rumunia

Rumunia na mistrzostwach Europy