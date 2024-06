Euro 2024: Reprezentacja Turcji. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostw Europy 2024

Turcja to jedna z tych reprezentacji, która na wielkich turniejach niemal zawsze uchodzi za potencjalnego "czarnego konia". Tę opinię potwierdziła jednak właściwie tylko na Euro 2008, gdy sensacyjnie doszła aż do półfinału. Ten turniej cieszy się w Polsce szczególną pamięcią, bo właśnie w 2008 r. Biało-Czerwoni debiutowali na mistrzostwach Europy. To Turcy poradzili sobie wtedy znacznie lepiej, ale późniejsze lata były dla nich pasmem rozczarowań. Wystarczy powiedzieć, że nie udało im się zakwalifikować na Euro 2012, a imprezy w 2016 i 2020 r. kończyli już na fazie grupowej. Teraz blisko 85-milionowy kraj liczy na więcej, a optymizm zbudowały m.in. wygrane eliminacje, w których Turcja rywalizowała z Chorwacją, Walią, Armenią i Łotwą.

Sonda Czy Turcja wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie Trudno powiedzieć

Trener Turcji: Vincenzo Montella

Reprezentacja Turcji wbrew pozorom wcale nie miała spokojnych eliminacji. Na ławce trenerskiej rozpoczął je Niemiec Stefan Kuntz, który prowadził Turków od września 2021 r., ale dwa lata później skończył pracę jeszcze w trakcie eliminacji do Euro 2024. Zastąpił go Włoch Vincenzo Montella, który rzucił się na głęboką wodę i zdał egzamin. W swoim pierwszym meczu wygrał arcyważne starcie z Chorwacją (1:0), a następnie rozbił Łotwę (4:0). Dobrą atmosferę pomogło też zbudować listopadowe zwycięstwo w meczu towarzyskim z Niemcami (3:2), a późniejszy remis 1:1 z Walią zapewnił Turcji zwycięstwo w grupie eliminacyjnej. Dopiero później Montella, który miał bogatą karierę piłkarską, a jako trener prowadził m.in. AS Roma, Fiorentinę, AC Milan i Sevillę, mógł wprowadzić swoje porządki. Przed Euro 2024 niespełna 50-latek postanowił sprawdzić swoją drużynę na tle Włochów (0:0) i Polski.

Największa gwiazda: Hakan Calhanoglu

W reprezentacji Turcji nie brakuje piłkarzy grających w najlepszych klubach Europy. W składzie na Euro 2024 są przedstawiciele m.in. Realu Madryt, Juventusu, Manchesteru United czy Borussii Dortmund. Wielu z nich gra też w czołowych tureckich klubach, ale za największą gwiazdę śmiało można uznać piłkarza Interu - Hakana Calhanoglu. Jest to najdrożej wyceniany turecki zawodnik powołany na mistrzostwa Europy (wg branżowego portalu Transfermarkt) i świeżo upieczony mistrz Włoch. Jego rynkowa wartość wynosi aż 45 milionów euro, a Calhanoglu potwierdzał już swoją przydatność w kadrze. 30-latek rozegrał w narodowych barwach 85 meczów, w których strzelił 18 goli. Od pewnego czasu jest też kapitanem reprezentacji Turcji.

Terminarz Turcji na Euro 2024

18.06, godz. 18:00 Turcja - Gruzja

22.06, godz. 18:00 Turcja - Portugalia

26.06, godz. 21:00 Czechy - Turcja

Turcja na mistrzostwach Europy: